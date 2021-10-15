Группа археологов из разных стран мира изучила образцы окаменелых фекалий, найденных в одном из районов современной Австрии, и выяснила, что обитавшие здесь 2700 лет назад люди употребляли голубой сыр и пиво.

Специалисты провели раскопки в соляных шахтах, находящихся неподалеку от Халльштатта и обладающих хорошими условиями для сохранения органических артефактов, и нашли в них фекалии, возраст которых варьировался от 3300 до 300 лет. Для изучения белкового и микробного состава данных объектов исследователи применили ряд современных научных методов. В результате они определили, что жившие в окрестностях древние люди ели в основном фрукты, злаки, отруби, бобы, орехи и мясо.

Особый интерес у ученых вызвали фекалии железного века, возраст которых составлял 2700 лет. Дело в том, что они нашли в нем грибки, которые применяются при создании пива и сыра с плесенью. В результате это стало первым доказательством того, что жители Европы в указанный период времени употребляли голубой сыр и хмельные напитки.