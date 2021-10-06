Ученые из Китая и Соединенных Штатов еще в 2018 году планировали создать вирус, равного которому на планете еще не было, пишет британское издание Daily Mail. Авторы отмечают, что Вашингтон и Пекин совместно работали над новым патогеном, проводя опасные эксперименты.

Кроме того, ученые планировали привлечь финансирование своих разработок для лаборатории в Ухане, однако средства выделены не были.

В настоящий момент узнать, над чем именно работали ученые, не представляется возможным, пишут журналисты. Базу данных в Ухане отключили, поэтому искать какие-либо доказательства противозаконной деятельности бесполезно.

Известно лишь, что исследователи собирали похожие друг на друга опасные штаммы и смешивали их в попытке получить новый микроорганизм. Они намеревались синтезировать геном, после чего поместить новую РНК в известный патоген, что позволило бы получить ранее не существовавший в природе вирус.