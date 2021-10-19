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Команда исследователей из Бразилии выяснила, что из 69 римских императоров лишь четверть умерла своей смертью – все остальные были убиты или покончили жизнь самоубийством.

Благодаря Римской империи было задано основное направление для развития всей западной цивилизации. Хоть сформированные тогда политические институты обеспечили мирную жизнь для большинства категорий граждан, однако сами правители оставались в большой опасности. Почти 75% из них умирали на полях сражений или во дворце в результате переворота. Некоторые совершали суицид.

Проводя данное исследование, специалисты пытались найти закономерности, управлявшие динамикой Рима. Для этого они воспользовались моделью степенного закона. В результате они определили, что вероятность умереть насильственным путем для императора была намного выше в самом начале его пребывания на троне, так как он обладал малым опытом правления. Она также возрастала спустя 13 лет императорства, так как противники правителя понимали, что захватить престол ненасильственным путем уже невозможно.

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