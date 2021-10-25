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Чтобы восстановить баланс сил в природе, необходимо людей скармливать животным, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. И навлек на себя шквал критики со стороны британских пользователей Сети.

В преддверии 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН, посвященной вопросам климата, Джонсон провел встречу с детьми 8–12 лет. Он заявил, что приближающееся мероприятие не поможет убедить страны всего мира поддерживать уровень потепления на планете не выше полутора градусов.

В качестве меры борьбы с изменениями климата Джонсон предложил сперва запретить коровам рыгать. Это даст возможность снизить объем выделяемого домашним скотом метана. После этого он допустил высказывание, вызвавшее широкий резонанс в Сети.

«Мы могли бы скармливать некоторых людей животным, это было бы, это было бы…», – заявил Джонсон, однако не стал продолжать фразу.

На это высказывание, которое представители премьера позже попросили воспринимать как шутку, ответила Таня Стил, возглавляющая британское отделение Фонда дикой природы. Она поинтересовалась, каким образом Джонсон намерен находить кандидатов для скармливания животным.

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