Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели болгарского издания «Факты» прокомментировали новость о продолжении продаж автомобиля LADA Niva Legend в Германии.

Как считают многие жителей Болгарии, этот внедорожник является замечательным автомобилем для преодоления бездорожья. Один из читателей в комментариях заявил, что там, где проходит Нива, не может пройти немецкий джип.

Кроме того, было отмечено, что Ниву часто задействуют в Германии для того, чтобы осуществлять развоз специалистов на строительных объектах. Другие читатели указали, что этому автомобилю не нужен тюнинг, и совершенство не терпит перемен.

Также ещё один читатель считает, что люди уже устали от машин, которые напичканы электроникой, и они хотят получать удовольствие от автомобиля. А ряд модных и современных опций просто не нужны автомобилю, который предназначается для того, чтобы быть «зарытым в грязи».

Недавно мы сообщали о том, что в России были собраны первые предсерийные образцы внедорожника Dargo. Сборка осуществлялась на тульском предприятии китайского автопроизводителя Haval.

Вам может понравиться

Дефицит новых автомобилей в России закончится не ранее середины 2022 года

Представители дилерских центров в беседе с изданием ТАСС заявили, что дефицит автомобилей продолжится до середины следующего года. Как сообщается, с января по сентябрь в России было продано более 1,23 миллиона
  • Анна
  • 15.10.2021
  • читать 1 минуту

Российских водителей предупредили о массовом лишении прав за долги

В скором времени многие водители могут лишиться своих водительских прав. Об этом сообщает издание Autonews.ru со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе судебных приставов. Как сообщается, под угрозой лишения
  • Анна
  • 15.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |