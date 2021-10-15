Читатели болгарского издания «Факты» прокомментировали новость о продолжении продаж автомобиля LADA Niva Legend в Германии.

Как считают многие жителей Болгарии, этот внедорожник является замечательным автомобилем для преодоления бездорожья. Один из читателей в комментариях заявил, что там, где проходит Нива, не может пройти немецкий джип.

Кроме того, было отмечено, что Ниву часто задействуют в Германии для того, чтобы осуществлять развоз специалистов на строительных объектах. Другие читатели указали, что этому автомобилю не нужен тюнинг, и совершенство не терпит перемен.

Также ещё один читатель считает, что люди уже устали от машин, которые напичканы электроникой, и они хотят получать удовольствие от автомобиля. А ряд модных и современных опций просто не нужны автомобилю, который предназначается для того, чтобы быть «зарытым в грязи».

Недавно мы сообщали о том, что в России были собраны первые предсерийные образцы внедорожника Dargo. Сборка осуществлялась на тульском предприятии китайского автопроизводителя Haval.