Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разработчики режима Sentry Mode в автомобилях Tesla дополнили его новой функцией. С помощью электронного модификатора голоса и динамиков машины теперь могут предупреждать пешеходов об опасности.

При этом стоит выделить один забавный момент – голос в процессе использования функции преобразуется таким образом, что звучит очень пугающе. Разработчики сделали это умышленно, так как теперь автомобиль сможет отпугивать угонщиков или вандалов.

Эксперты отмечают, что данная функция будет доступной только в авто со встроенными динамиками, которые появились после 2019 года. Также они предполагают, что владельцы «Теслы» первое время будут использовать режим Sentry Mode для развлечения, распугивая на улицах случайных пешеходов.

Помимо этой забавной опции, разработчики добавили еще одну. Теперь владельцы Tesla получат доступ к встроенным камерам и смогут видеть картинку с них в онлайн-режиме.

Вам может понравиться

Россияне активно раскупают иномарки с пробегом в Белоруссии

Россияне все чаще отправляются в Беларусь, чтобы обзавестись европейским автомобилем с пробегом. Причина этого вполне понятна. Ведь если в РФ LADA Vesta последней модели обходится в миллион рублей, то в

Часть водителей предупредили о подорожании ОСАГО

В издании «Известия» отметили, что для водителей такси и молодых автомобилистов, которые часто попадают в ДТП, планируется увеличить стоимость обязательного страхования машин. Отмечается, что ЦБ РФ планирует увеличить пределы стоимости
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – ясно, до 8 °C | Королев: погода, 30 октября – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 30 октября – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 30 октября – ясно, до 13 °C |