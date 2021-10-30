Разработчики режима Sentry Mode в автомобилях Tesla дополнили его новой функцией. С помощью электронного модификатора голоса и динамиков машины теперь могут предупреждать пешеходов об опасности.

При этом стоит выделить один забавный момент – голос в процессе использования функции преобразуется таким образом, что звучит очень пугающе. Разработчики сделали это умышленно, так как теперь автомобиль сможет отпугивать угонщиков или вандалов.

Эксперты отмечают, что данная функция будет доступной только в авто со встроенными динамиками, которые появились после 2019 года. Также они предполагают, что владельцы «Теслы» первое время будут использовать режим Sentry Mode для развлечения, распугивая на улицах случайных пешеходов.

Помимо этой забавной опции, разработчики добавили еще одну. Теперь владельцы Tesla получат доступ к встроенным камерам и смогут видеть картинку с них в онлайн-режиме.