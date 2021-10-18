Американские астрофизики изучили древние метеориты, хранящиеся в Массачусетском университете и сделали вывод, что более 4 миллиардов лет назад в Солнечной системе был крупный разрыв.

Ученые пояснили, что изучение метеоритов показало «дихотомию изотопного состава». Это означает, что химическая конструкция объектов включает в себя элементы из двух совершенно разных источников. Именно благодаря этому был сделан вывод о наличии разрыва.

По словам ученых, в период формирования планет такие щели являются вполне обычным делом. Солнечная система не стала исключением. В ней разрывы, позже оказавшие влияние на возникновение планет, скорее всего образовались из-за космических ветров, которые бушевали на протопланетном диске, либо из-за высокого гравитационного притяжения Юпитера.