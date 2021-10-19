Представители Apple сообщили о появлении в продаже новой салфетки для очистки экранов от грязи, цена которой равна почти 2 тысячам рублей.

Ранее американская корпорация продемонстрировала новую линейку ноутбуков MacBook Pro, после чего на ее официальном портале появилась информация о салфетке, предназначенной для протирания дисплеев этих девайсов. Указывается, что она изготовлена из уникального материала, позволяющего эффективно и безопасно удалять грязь и пятна с экранов различных устройств, включая тех, которые имеют панели из стекла с нанотекстурой.

На новом ноутбуке установлен Display XDR, на поверхности которого присутствует нанотекстура, позволяющая избежать возникновения бликов и отражений. Однако для его очистки требуется специальная салфетка. При этом в компании не уточнили, из какого именно материала изготовлена данная «тряпочка».