Американские специалисты открыли 14 генов, которые определяют у человека процесс ожирения.

Как отмечается, всего учёные нашли несколько сотен генов, которые так или иначе связаны с набором лишнего веса. Но установить, какие среди этих генов влияют на прямой набор жировых тканей, удалось не сразу.

В исследовании были задействованы черви C. elegans, которых кормили большим количеством сахара. Контрольную группу кормили обычным кормом. Отмечается, что 70% генов этих червей аналогичны генам людей. С их помощью среди 293 генов учёные нашли те, которые оказывают прямое влияние на набор лишнего веса. Всего сообщается о 14 генах.

Кроме того, было выявлено три гена, которые, наоборот, мешают ожирению.

Учёные недавно обнаружили, что соединение капсаикан в перце чили способствуют избавлению от лишнего веса. Кроме того, капсаикан положительно влияет на содержание холестерина и сахара в крови.