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Падение на Землю астероида спровоцировало 66 миллионов лет назад вымирание динозавров. Однако змеи, которые являются предшественниками современных видов пресмыкающихся, сумели выжить.

Обладая уникальным свойством длительное время обходиться без пищи, они скрылись под землей и пережили негативные последствия обрушения метеорита. Это позволило им занять множество новых ниш, освободившихся из-за гибели не только динозавров, но и других живых существ. Змеи продемонстрировали способность не только выживать в столь экстремальных условиях, но еще и подстраиваться под новые условия взаимодействия с окружающей средой и колонизировать другие континенты. В результате эволюции, которую спровоцировал астероид, появилось более 3000 новых видов змей.

Ученые, которые вплотную занимаются изучением змей, сообщили, что такие их виды, как питоны, морские и древесных гадюки, появились как раз после вымирания динозавров. С тех самых пор они начали распространяться по всей планете и сумели дожить до наших дней.

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  • 14.09.2021
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