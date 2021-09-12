Владимир Зеленский, украинский лидер, считает, что страна полностью готова к тому, чтобы на ее территории прошла следующая Олимпиада.

Согласно его словам, практически у все украинцев с детства имелась мечта о том, чтобы в стране хотя бы раз прошли Олимпийские игры. Он заявил, что Украина заслуживает подобного шанса, напомнив, что именно на украинской земле родился Алексей Бутовский, ставший первым членом МОК. Зеленский уверен, что вместе им удастся реализовать эту мечту.

При этом украинский президент подчеркнул, что провести Олимпиаду в стране будет непросто, однако в подобные моменты он вспоминает слова своего отца-тяжелоатлета, который нередко говорил, что «поднимать всегда нелегко, легко не пытаться и все бросить». В СМИ напоминают, что Украина еще ни разу не принимала на своей территории Олимпийские игры.