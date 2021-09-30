Украина уже через три года должна отправить собственный космический модуль на Луну. Такое распоряжение издал глава государства Владимир Зеленский.

Вице-премьер Олег Уруский заявил, что президент развернул весьма обширную космическую программу. Согласно его распоряжениям, в текущем году на орбите уже появился украинский спутник «Сич-2–30». В следующем году запланирован запуск еще нескольких таких аппаратов, а в 2024-м на поверхности Луны должен оказаться космический модуль украинского производства.

Уруский отметил, что все эти планы по захвату космоса Украиной требуют немалых денег. Поэтому их уже сейчас включили в личные проекты главы государства, а также в проекты парламента и правительства. Бюджет космической программы, рассчитанной до 2025 года, составляет полтора миллиарда долларов или почти 41 миллиард гривен.