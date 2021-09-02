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Владимир Зеленский, лидер Украины, решил рассказать о своих впечатлениях от проведенных недавно в Вашингтоне переговоров с Джо Байденом, президентом США.

Согласно его словам, в рамках встречи были сделаны «мощные» заявления со стороны обеих сторон, однако теперь нужно дождаться конкретных результатов по ним. При этом глава украинского государства отметил, что остался доволен встречей, отметив, что было подготовлено свыше двадцати документов.

Украинский президент добавил, что в ходе переговоров слышал от американского коллеги только положительные слова. Никого негатива в сторону Украины, Зеленского или его команды высказано не было. Байден указал на успехи украинцев в области развития инфраструктуры, а также проведения судебных и земельных реформ.

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