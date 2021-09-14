Специалисты британской службы статистики заявили, что на территории Англии за первые 6 месяцев текущего года от коронавирусной инфекции скончались 51,3 тысячи человек.

При этом отмечается, что среди умерших 640 человек (1,2 процента) прошли полную вакцинацию от SARS-CoV-2. Данная информация размещена на официальном портале ведомства. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали свыше 30,8 тысячи зараженных. В медучреждениях за указанный период времени скончался 61 пациент.

В СМИ указывают, что на 11 сентября в Великобритании полностью привились 43 миллиона 991 тысяча человек, что составляет 64,4 процента от общего количества населения страны. За все время пандемии в Британии было зафиксировано 7 миллионов 250 тысяч инфицированных коронавирусом.