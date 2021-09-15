Отобрать у России Курилы Япония сможет только в том случае, если Россия снова потерпит крах, считают жители Страны восходящего Солнца. Так они прокомментировали приведенное в издании Yomiuri выступление президента РФ Владимира Путина об островах.

Российский лидер заявил, что Япония несет ответственность за те зверства, которые ее военнослужащие чинили во время Второй мировой войны. Планы Токио в те годы представляли собой угрозу для всего мира, поэтому ни в коем случае нельзя об этом забывать и прощать военных преступников.

Японские пользователи возмутились подобных обвинениям. Они считают, что страна должна срочно сближаться с Западом, чтобы давить на РФ до тех пор, пока нынешняя система власти в ней не рухнет. Тогда Москва будет вынуждена сама вернуть Японии Курильские острова.

Впрочем, так считают далеко не все японцы. Многие читатели отмечают, что экономические санкции против РФ вводить нужно, однако надеяться на то, что Москва сдаст из-за этого свои территории, не стоит.