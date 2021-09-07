Медики из США выяснили, что с помощью непродолжительных и не очень интенсивных физических упражнений можно уменьшить кровяное давление.

Этот способ можно использовать для профилактики гипертонии. Специалисты напоминают, что высокое давление нередко протекает незаметно для больного, однако в таком состоянии значительно увеличивается вероятность развития сердечно-сосудистых болезней. Чтобы бороться с ним, достаточно 2-3 дня в неделю выполнять аэробную тренировку, продолжительность которой должна составить, как минимум, 12 минут.

Ее можно также дополнить силовой нагрузкой для улучшения результатов. Эти данные были получены в рамках эксперимента с участием более одной тысячи добровольцев, средний возраст которых составлял 56 лет. Они в течение 3-х недель выполняли соответствующие тренировки, что положительно сказалось на их давлении.