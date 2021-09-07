читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Медики из США выяснили, что с помощью непродолжительных и не очень интенсивных физических упражнений можно уменьшить кровяное давление.

Этот способ можно использовать для профилактики гипертонии. Специалисты напоминают, что высокое давление нередко протекает незаметно для больного, однако в таком состоянии значительно увеличивается вероятность развития сердечно-сосудистых болезней. Чтобы бороться с ним, достаточно 2-3 дня в неделю выполнять аэробную тренировку, продолжительность которой должна составить, как минимум, 12 минут.

Ее можно также дополнить силовой нагрузкой для улучшения результатов. Эти данные были получены в рамках эксперимента с участием более одной тысячи добровольцев, средний возраст которых составлял 56 лет. Они в течение 3-х недель выполняли соответствующие тренировки, что положительно сказалось на их давлении.

Вам может понравиться

Учёные разработали новый металл для создания электронных устройств

Специалисты Бостонского колледжа разработали металл, который можно использовать для разработки различных электронных устройств. Как сообщается, электроны в созданном материале движутся примерно так же, как вода в трубе – то есть,
  • Анна
  • 06.09.2021
  • читать 1 минуту

Напечатанную на 3D-принтере курятину обжарили лазером в США

Группа исследователей из Соединенных Штатов смогла обжарить мясо курицы, изготовленное на 3D-принтере, с использованием лазерной установки. Специалисты по-разному настраивали мощность лазерного оборудования, чтобы найти оптимальное значение для приготовления курятины, созданной

Палеонтологи обнаружили в Крыму огромный череп древней гиены

Палеонтологам удалось найти в крымской пещере Таврида хорошо сохранившийся череп огромной древней гиены пахикрокуты. Отмечается, что на территории Европы ранее обнаруживали лишь зубы этого зверя. В РФ в прошлом уже
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 7 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |