Военное присутствие Франции в Мали закончится бесславно

Французское правительство планирует вывести военный контингент из Мали из-за прибытия «ЧВК Вагнера».

После появления ряда публикаций о прибытии в Мали российской «ЧВК Вагнера» французское правительство озвучило намерение вывести свои войска из африканского государства.

«Действия группы такого рода в Мали были бы несовместимы и с действиями международных партнеров в Мали», – заявил министр иностранных дел Ле Дриан во время выступлениявыступления в парламенте.

Однако на данный момент сотрудники «ЧВК Вагнера» уже действуют в Мали. Как сообщают источники, численность российской группы составляет около тысячи человек. Они прибыли еще летом и уже занимаются выполнением боевых операций.

Обозреватель Дмитрий Бабич в беседе с журналистами предположил, что Франция испугалась реальной конкуренции, поскольку Запад сам себя запугал страшилками о «ЧВК Вагнера». Несмотря на то, что французскую миссию в Мали считали успешной не только в Париже, но и в США, при упоминании «вагнеровцев» власти Пятой Республики сразу заявили о выводе своих войск.

«Когда появляется хоть какой-то риск, когда им приходится бороться с хорошо вооруженными людьми, когда самолеты не могут безнаказанно бомбить какую-нибудь территорию, они вдруг трусят и уходят», – напомнил Бабич.

Эксперт дал критическую оценку французской миссии в Мали «Бархан». Он назвал ее постколониальной войной.

«Французы не решили проблему радикального исламизма в Мали, иначе сейчас не было бы необходимости обращаться к другому поставщику военных услуг. Если говорить о том, почему обратились именно к «Вагнеру», то, наверное, увидели пример работы россиян в Центральноафриканской Республике, которых на Западе сразу причислили к «ЧВК Вагнера». Наши инструкторы так научили центральноафриканскую армию, что помогли им побороть боевиков в стране. В Мали за эти смотрят и видят, где эффективность, а где неэффективность», – заключил эксперт.

В Мали сейчас присутствуют порядка пяти тысяч французских военнослужащих, которые с 2013 года так и не продвинулись в своей задаче стабилизировать ситуацию в стране. Террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают создавать угрозу национальной безопасности. Летом 2021 года глава Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении свернуть операцию. Вероятно, своим заявлением о «ЧВК Вагнера» МИД Франции пытается прикрыть истинную причину вывода войск из Мали.