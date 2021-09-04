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Автоэксперты рассказали, насколько применение 95-го бензина окажется экономичнее 92-го, и нужно ли переплачивать за него.

Согласно их словам, почти все производители бензина в РФ усовершенствовали свое производство, повышая октановое число не путем использования добавок-антидетонаторов, а с помощью МТБЭ, являющегося более экологически чистым веществом. Однако он также обладает повышенной летучестью, поэтому, если автомобиль простоит 2-3 недели без движения, то у него упадет мощность. Таким образом, АИ-95 не намного экономичнее 92-го бензина.

Однако это не значит, что можно полностью отказаться от него, ведь многие современные авто оснащены моторами с повышенным показателем сжатия, то есть они не предназначены для использования низкооактанового горючего. Поэтому при применении АИ-92 такие двигатели быстро выходят из строя.

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