В РФ водителям позволили ездить только с цифровыми версиями документов на транспортное средство и бесплатно проверять авто по базам ГИБДД.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Для проверки той или иной машины нужно знать только ее вин-код. В результате покупатели смогут узнать о возможных ограничениях, наложенных на транспорт, и историю владения. На этом портале можно теперь оформить куплю-продажу ТС в режиме онлайн.

Через Интернет можно также обжаловать штрафы, которые были получены с камер, то есть сейчас уже не нужно ехать в отдел ГИБДД или посылать письмо. На рассмотрение жалобы может уйти до 10 дней. Автомобилисты теперь могут ездить только с электронным свидетельством о регистрации, скаченным на смартфон. Для этого следует загрузить приложение «Госуслуги.Авто».