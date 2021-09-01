Владимир Зеленский, украинский лидер, опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» сообщение, где отметил, что прибыл в Вашингтон на переговоры с Джо Байденом, президентом США.

В опубликованной записи глава украинского государства указал, что собирается обсудить с американским лидером множество различных тем, связанных со стратегическим сотрудничеством Соединенных Штатов и Украины. Он выразил уверенность, что встреча окажется максимально содержательной.

Зеленский прикрепил к размещенному посту фотоснимок, на котором можно увидеть, как он идет по трапу самолета, держа за руку свою жену Елену. Ранее Джен Псаки, представитель американской администрации, отметила, что грядущие переговоры являются демонстрацией того, что США остаются привержены «территориальной целостности» Украины.