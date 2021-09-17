Резистентность бактерий к антибиотикам является одной из главных проблем, которые в скором времени ожидают человечество. Болезнетворные микроорганизмы приспосабливаются к лекарствам, вынуждая ученых создавать все новые и новые препараты, но в этой своеобразной гонке нет никакого смысла.

Профессор микробиологии из Университета Уорика Крис Доусон объясняет, что экономически нецелесообразно проводить исследования с целью открыть новые группы антибиотиков. Поэтому ученые должны сосредоточиться на других способах борьбы с бактериями.

Один из них – это применение бактериофагов. То есть вирусов, которые атакуют и уничтожают бактерии, не нанося при этом вреда человеческому организму. Их комбинация с антибиотиками существенно повышает эффективность лечения, но эксперты продолжают исследования, чтобы добиться победы над инфекциями с помощью одних лишь вирусов.

Пока эксперименты проводятся на рыбках-зебрах. Генетическая мутация, которая содержится в их организме, вызывает предрасположенность к заболеванию туберкулезом, вызываемом ближайшим родственником бактерий – Mycobacterium abscessu.

В ходе исследований ученые заражают рыбок, а затем тестируют бактериофаги. Последние такие эксперименты показали, что вирус повышает выживаемость до 40 процентов, что является весьма высоким показателем.