Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Резистентность бактерий к антибиотикам является одной из главных проблем, которые в скором времени ожидают человечество. Болезнетворные микроорганизмы приспосабливаются к лекарствам, вынуждая ученых создавать все новые и новые препараты, но в этой своеобразной гонке нет никакого смысла.

Профессор микробиологии из Университета Уорика Крис Доусон объясняет, что экономически нецелесообразно проводить исследования с целью открыть новые группы антибиотиков. Поэтому ученые должны сосредоточиться на других способах борьбы с бактериями.

Один из них – это применение бактериофагов. То есть вирусов, которые атакуют и уничтожают бактерии, не нанося при этом вреда человеческому организму. Их комбинация с антибиотиками существенно повышает эффективность лечения, но эксперты продолжают исследования, чтобы добиться победы над инфекциями с помощью одних лишь вирусов.

Пока эксперименты проводятся на рыбках-зебрах. Генетическая мутация, которая содержится в их организме, вызывает предрасположенность к заболеванию туберкулезом, вызываемом ближайшим родственником бактерий – Mycobacterium abscessu.

В ходе исследований ученые заражают рыбок, а затем тестируют бактериофаги. Последние такие эксперименты показали, что вирус повышает выживаемость до 40 процентов, что является весьма высоким показателем.

Вам может понравиться

Про повторном заражении коронавирусом болезнь протекает тяжелее, чем в первый раз

Повторное заражение коронавирусом – это реальность, причем во второй раз Covid-19 может протекать гораздо сложнее, чем в первый, сообщил редактор портала «Naked Science» Александр Березин. Эксперт назвал повторное заражение неоднозначным,

В России разработали ПЦР-тест на коронавирус по любым биологическим жидкостям

Российские специалисты разработали ПЦР-тесты, которые выявляют коронавирус при проведении анализов любых биологических жидкостей. Об этом сообщает издание «Известия». Как отмечается, для этих ПЦР-тестов подойдут не только мазки из носо- и
  • Анна
  • 17.09.2021
  • читать 1 минуту

Инновационные покрытия для лицевых масок уничтожают коронавирус безопасными для человека наночастицами

Лицевые маски способны обеспечивать более высокий уровень защиты от гриппа и коронавирусной инфекции, если нанести на них соответствующее покрытие. Оно уже существует – специальное вещество, созданное учеными Университета Квинсленда, продемонстрировало
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 17 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Королев: погода, 17 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 17 сентября – пасмурно, до 19 °C |