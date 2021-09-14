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Чарльз Ричард, американский адмирал, отметил, что КНР удалось осуществить невероятный прорыв в области усовершенствования своего стратегического оружия.

Согласно его словам, по скорости увеличения показателей своего боевого потенциала Китай не имеет равных на планете. Он смог значительно продвинуться не только в сфере расширения ядерного арсенала, но и в плане модернизации стандартных типов вооружений. Особое внимание китайские власти также уделили развитию кибероружия и космических технологий.

Американский военный сообщил, что впервые в истории США они имеют дело сразу с двумя соперниками, обладающими ядерными ракетами. Он уверен, что сложившаяся обстановка приводит к потере эффективности старых способов реагирования. Ричард также напомнил, что РФ продолжает планомерно улучшать свою армию.

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