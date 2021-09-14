читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители американского агентства USAID разрабатывают новый проект по «поддержке демократии» для государств Европы, где во главу угла поставлена борьба с Москвой.

Отмечается, что данная программа в основном предполагает оказание помощи центрально- и восточноевропейским государствам, включая Польшу, Болгарию и Чехию. Планируется развить у них неправительственные организации, улучшить структуру гражданского общества, поддержать средства массовой информации. Все они должны способствовать переходу на путь по достижению общих евро-атлантических задач.

При этом указывается, что необходимо бороться с отрицательным влиянием иных стран в регионе, сеющих раздор и хаос, распространяя фейковую информацию и раздувая коррупцию. Чтобы реализовать данные задачи, USAID намерено укрепить имеющиеся государственные механизмы в указанных странах.

Вам может понравиться

Зеленский пытается отнять у американцев газ и нефть

Недавно стало известно об отставке трёх независимых членов наблюдательного совета (НС) «Нафтогаза Украины». Как отмечается, это глава НС Клэр Споттисвуд из Великобритании, Бруно Лескуа из Франции и Людо Ван дер
  • Анна
  • 14.09.2021
  • читать 1 минуту

ВКС РФ нанесли авиаудар по террористам в сирийской провинции Идлиб

На страничке WarJournal в «Телеграме» сообщили, что российские ВКС осуществили воздушный удар по боевикам в окрестностях поселения Кансафра, которое находится в Идлибе (Сирия). В СМИ ранее заявляли, что вооруженные силы

Польская оборонная выставка MSPO простимулировала продажи беспилотных боевых систем

В этом году на выставке оборонной промышленности MSPO в Кельце, Польша, которая проходила с 7 по 10 сентября, преобладали крупные отечественные программы. Мероприятие также продемонстрировало ряд новых тенденций, которые могут
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 14 сентября – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 14 сентября – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 14 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 14 сентября – ясно, до 26 °C |