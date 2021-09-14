Представители американского агентства USAID разрабатывают новый проект по «поддержке демократии» для государств Европы, где во главу угла поставлена борьба с Москвой.

Отмечается, что данная программа в основном предполагает оказание помощи центрально- и восточноевропейским государствам, включая Польшу, Болгарию и Чехию. Планируется развить у них неправительственные организации, улучшить структуру гражданского общества, поддержать средства массовой информации. Все они должны способствовать переходу на путь по достижению общих евро-атлантических задач.

При этом указывается, что необходимо бороться с отрицательным влиянием иных стран в регионе, сеющих раздор и хаос, распространяя фейковую информацию и раздувая коррупцию. Чтобы реализовать данные задачи, USAID намерено укрепить имеющиеся государственные механизмы в указанных странах.