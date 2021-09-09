Марк Эпископос, эксперт в области вооружения, разместил на американском портале The National Interest статью, где рассказал о превосходстве КНР и РФ над США в области гиперзвукового вооружения.

Согласно его словам, у американских военных имеются значительные проблемы в сфере разработки гиперзвуковых ракет. Он напомнил, что в рамках недавних тестов прототипа подобного снаряда ARRW тот даже не смог отсоединиться от своего носителя. Специалист отметил, что Джо Байден, американский лидер, был сильно расстроен данным провалом.

При этом США продолжают вливать огромные денежные средства в создание нового гиперзвукового оружия. Россия же уже имеет на вооружении подобные ракеты, предназначенные для уничтожения различных целей и способные перемещаться со скоростью несколько Махов.