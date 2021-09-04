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В швейцарском агентстве Swissmedic отметили, что на территории страны с начала нынешнего года скончалось не менее 137 человек, вакцинировавшихся от SARS-CoV-2.

Указывается, что смерть этих людей наступила через весьма продолжительный период времени после получения прививки. Специалисты также подчеркивают, что вакцина не является конкретной причиной их кончины. При этом они заявили, что за последние 8 месяцев медики получили около 6,6 тысячи уведомлений о побочных эффектах от коронавирусных препаратов Moderna и Pfizer.

В почти 2 тысячах случаев негативные последствия оказались довольно серьезными. К примеру, у более ста человек после прививки был зафиксирован перикардит и миокардит. Эксперты провели анализ данных и выяснили, что между вакциной и данными болезнями, скорее всего, имеется прямая связь.

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