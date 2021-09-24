Представители Apple заявили о старте продаж новых планшетов iPad 9-й генерации и iPad Mini 6-го поколения на российском рынке. Они получили новые функции и операционную систему iOS 15.

На новом «Айпаде» установлен экран Retina с диагональю 10,2 дюйма. Несмотря на увеличение экрана, габариты девайса не изменились, так как конструкторам удалось еще сильнее уменьшить рамки на передней панели. Новинка оснащена высокопроизводительным процессором A13. Кроме того, базовая версия оснащена 64 гигабайтами ПЗУ, что в два раза больше, чем у предыдущего поколения. Приобрести ее можно за 31 тысячу рублей.

Что касается нового iPad Mini, то он продается за 48 тысяч рублей и имеет новый дизайн – экран стал больше (8,3 дюйма), а передняя панель имеет еще более тонкие рамки. Он поддерживает 5G-сети и имеет порт USB-C. Впереди установлена 12-мегапиксельная камера, а сзади имеется объектив, способный записывать видео в 4K разрешении.