Согласно ГОСТу 4754-97, российским водителям следует менять зимнюю резину через 5 лет после ее покупки и использования. При этом многие производители данных покрышек указывают, что их продукцию можно применять до 10 лет.

Отмечается, что время производства шин, как правило, указывается на ее боковой части и виде 4-х цифр: первыми двумя обозначают номер недели, а последними – год изготовления. Однако по одной только дате судить об эксплуатационных пределах резины нельзя, ведь она вполне могла пролежать в складском помещении 2-3 года. В этом случае она намного быстрее теряет свои изначальные качества.

Следует также помнить о других факторах, к примеру, если шина подверглась ремонту после большого пореза или прокола, то время ее службы сокращается до 2-х лет. Кроме того, если в среднем авто проезжает более 50 000 километров, то менять зимние покрышки необходимо уже спустя год.