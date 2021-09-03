В Палату представителей американского Конгресса была внесена резолюция, в которой критикуются некоторые действия нынешней администрации Белого дома, включая отказ от введения дополнительных санкций против «Северного потока – 2».

Ряд американских законодателей осудили Джо Байдена, лидера США, из-за того, что им был введен мораторий на взятие в аренду федеральных территорий для создания новых месторождений нефти и газа. При этом он решил повысить поставки «черного золота» из стран ОПЕК+ и не стал вводить ограничения на российский газопровод.

Конгрессменами также была раскритикована отмена постройки трубопровода из Канады в Соединенные Штаты. Они указывают на то, что Вашингтону следует самостоятельно управлять источниками снабжения энергоресурсами. По их мнению, Байдену необходимо изменить энергетическую повестку, повышающую зависимость США от других государств.