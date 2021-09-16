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Россия в одностороннем порядке устанавливает завышенные квоты на вылов рыбы в Балтийском море и занимается самоуправством, заявило руководство Литвы. Представители этой страны обратились в ЕС с просьбой привлечь Москву в диалогу по поводу управления запасами акватории.

Они заявляют, что устанавливаемые Москвой квоты постоянно оказываются в несколько раз выше рекомендаций ученых. В то время как Европа стремится всеми силами сохранить ресурсы, чрезвычайно аккуратно относится к вылову кильки, трески и сельди, РФ завышает квоты и делает то, что ей вздумается, говорится в заявлении Вильнюса.

Этот документ прокомментировал эксперт Александр Савельев. Он пояснил, что объемы рыбного промысла устанавливает не Россия, а специальная международная комиссия. Она действует не только в Балтике, но и в других морях. Москва же в точности соблюдает эти объемы и договоренности с Евросоюзом.

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