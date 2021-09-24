Команда французских и лаосских исследователей смогла обнаружить в одной из пещер Лаоса летучих мышей с коронавирусом, похожийм на SARS-CoV-2, из-за которого в мире началась пандемия.

Авторы научной работы заявляют, что данный патоген в теории способен заразить человека. По этой причине они уверены, что в природе существуют вирусы, которые крайне близки к COVID-19 в генетическом плане. Ими инфицированы некоторые виды летучих мышей, которые живут в северной части Лаоса, в пещерах, богатых известняком.

При этом данный регион граничит с Китаем. В СМИ напоминают, что, согласно одной из версий происхождения коронавирусной инфекции, ею мог заразиться исследователь-любитель, побывавший в пещере с летучими мышами. Другие предполагают, что произошла утечка в лаборатории, расположенной в китайском Ухане.