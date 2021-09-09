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В Китае разработчикам игр запретили создавать мужских персонажей, которые имеют женоподобную внешность. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как сообщается, об этих правилах было заявлено на встрече властей с издателями игр, в том числе с компаниями Tencent и NetEase. Эти компании являются крупнейшими издателями в Китае.

Объясняя запрет, представители властей выразили мнение, что женоподобные персонажи мужского пола «физически слабы и эмоционально уязвимы». А это значит, что они не могут являться примером для граждан, так как такие персонажи не способны защищать нацию.

Также запрет затронул контент, названный непристойным и насильственным. Как было заявлено, такие игры вызывают нездоровые тенденции – к примеру, поклонение перед деньгами.

Если же компании не будут соблюдать новые правила, то последует наказание, однако какое именно, озвучено не было.

Недавно мы сообщали о том, что в Китае несовершеннолетним разрешили играть только три часа в неделю. Как сообщается, им можно играть только в пятницу, субботу и воскресенье не более, чем по часу в день.

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  • Анна
  • 09.09.2021
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