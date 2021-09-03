На канале BBC отметили, что китайские власти решили запретить компаниям позволять своим сотрудникам работать 6 дней в неделю по 12 часов в сутки.

В китайском трудовом законодательстве указано, что рабочий день не должен превышать 8 часов, а в неделю нельзя заставлять работника трудится больше 44 часов, причем все сверхурочные должны быть оплачены отдельно. Однако во многих корпорациях КНР служащие нередко работают по графику «996», то есть с девяти часов утра до девяти часов вечера на протяжении 6 дней.

Дженни Чан, социолог из Гонконга, отметила, что в обществе нарастает недовольство, поэтому китайским властям все труднее становится не обращать внимания на сложившуюся обстановку. Поэтому официальные лица уже не могут скрывать последствия от нарушения прав работников, в особенности после всплытия информации о смерти двух человек на работе.