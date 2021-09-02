Национальный центр космических наук в Китае представил прототип вертолета для изучения Марса. Он сильно напоминает американскую винтокрылую машину Ingenuity, однако разработчики заявляют, что сходство исключительно внешнее.

Китайский вертолет оснастят приборами для лазерного зондирования, разнообразной оптикой, предназначенной для решения целого ряда задач, микроспектрометром, анализатором воздушных потоков, с максимальной точностью измеряющим их скорость, круизным спектрометром и множеством других устройств для проведения исследований.

Сходство же с американским дроном объяснили наличием одних и тех же ограничений, связанных с полетами в марсианской среде. Обойти их, чтобы внешне сделать винтокрылую машину другой, у китайских конструкторов вряд ли бы получилось.