Специалисты обнаружили на юге Китая один из наиболее старых сосудов, в которых когда-то находилось пиво.

Как сообщается, специалисты проводили раскопки, и нашли останки двух человек, вокруг которых находились керамические горшки различного размера. Часть этих сосудов была похожа на современные стаканы, другие сосуды имели вытянутое горлышко. Возраст находок оценивается примерно в 9 тысяч лет.

Исследование сосудов указало на то, что в них тысячи лет назад хранилось пиво. Готовили этот напиток из риса и зерна. Древнее пиво представлялось собой сладкий напиток, предположительно, мутного цвета.

Кроме того, выяснилось, что в этих местах пиво было не просто увеселительным напитком. По всей видимости, употребление пива являлось одной из частей погребального ритуала.

Ранее мы сообщали о найденных цветочных букетах под пирамидой в Мексике. Их возраст оценивается примерно в две тысячи лет.