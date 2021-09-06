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Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал заявления бывшего представителя Пентагона Дэниэла Гуре о необходимости готовиться к войне с Россией в Восточной Европе. Он заявил, что высказывания американца ничем не обоснованы, но вооруженный конфликт все же возможен.

По мнению Шерина, такую вероятность оставляет обилие в США частных военных компаний, бойцы которых уже не способны влиться в нормальную жизнь без войны. Их психика после участия в боевых действиях в многочисленных горячих точках является весьма нестабильной, поэтому Вашингтону нужно чем-то их занять. А для этого необходима новая война.

В качестве цели США вполне могут выбрать Россию, однако воевать с ней они будут исключительно чужими руками. Это могут быть и польские военные подразделения, которые хлебом не корми, дай повоевать с РФ, или точно такие же украинские националисты. В помощь им американцы вполне способны отправить ЧВК. Хотя бы для того, чтобы не оставлять на территории своей страны не годящихся для мирной жизни бойцов.

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