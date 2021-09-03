Наблюдаемое на протяжении трех миллионов лет повышение уровня земли над морем оказало существенное влияние на эволюцию живых существ, уверены ученые Кембриджского университета. По их мнению, представители животного мира эволюционирую гораздо быстрее, когда «их дом растет».

В ходе исследования ученые проанализировали ареалы обитания самых разных видов птиц и млекопитающих. Чтобы связать их развитие с увеличением площади поверхности Земли, эксперты также изучили данные о климатической и топографической ее структуре.

Это позволило сделать вывод, что «эффект возвышения» гораздо больше влияет на появление новых видов и развитие уже существующих, чем климатические изменения на планете.