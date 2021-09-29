На канале украинского Кабмина в YouTube прошла трансляция заседания, на котором правительство одобрило план по «деоккупации» Крымского полуострова. Этот документ включает в себя 158 пунктов, которые предусматривают выполнение ряда мероприятий отдельными министерствами и ведомствами страны, а также взаимодействие с Западом.

Президент Владимир Зеленский в начале весны текущего года утвердил стратегию возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса. Принятый сегодня правительством документ – это перечень мероприятий, которые разработаны в полном соответствии с этой стратегией.

Взаимодействие с другими странами, согласно плану – это в основном просьба ввести новые санкции против России. Украинские министерства и Верховная рада теперь займутся разработкой законодательных актов, направленных на реинтеграцию территорий. Кроме того, в документе уделяется внимание правам человека в Крыму и проведения расследований по «фактам их нарушения».

Ряд пунктов посвящены подсчетам убытков Киева от потери Крымского полуострова, выплате компенсаций лицам, «пострадавшим от действий РФ», и постоянному информированию граждан об «оккупации территорий».