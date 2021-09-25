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Учёные установили, что статуи моаи на острове Пасхи, и похожие статуи на ближайших островах, были созданы одним народом.

В исследовании учёные проанализировали ДНК 430 жителей островов. По результатам анализов было установлено, что люди в этом регионе начали появляться примерно с 830-х годов. Постепенно они расселялись по островам до 1360-х годов. Чтобы заселить другие острова, им нужно было преодолевать огромные расстояния. Специалисты выяснили, что люди заселили архипелаг за 17 поколений.

Отмечается, что о том, что жители островов разговаривают на одном языке, заявлял ещё капитан Кук. Но раньше учёные не могли объяснить, какая именно связь между разными племенами. Теперь это объясняется тем, что племена расселились слишком быстро, и этого времени не хватило для формирования культурных и языковых обычаев.

Ранее мы сообщали, что учёные обнаружили инструменты для одежды, которые оцениваются примерно в 90 тысяч лет. Это является древнейшим свидетельством, которое указывает на умение предков шить одежду.

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