Астрофизики рассказали о новой теории образования спутника Земли – Луны.

Как сообщается, в настоящее время предполагается, что Луна была сформирована при столкновении Земли с астероидом. В результате этого часть космического тела смешалась с планетой, а другая была вынесена обратно в космос, и в итоге стала спутником.

В пользу этой теории говорят результаты анализов грунта Луны, который весьма схож с ископаемыми с Земли. Однако нет каких-либо свидетельств, указывающих на возможное столкновение с массивным объектом.

Таким образом, было предположено, что Земля не сталкивалась с крупным объектом, но подвергалась незначительным и регулярным столкновениям с метеоритами. Со временем это привело к формированию на орбите Земли объектов из мелких камней и пыли. В процессе своего движения эти объекты сталкивались, и в итоге сформировали Луну.

Недавно мы сообщали о том, что вращение Земли за последние несколько лет ускорилось. Это может привести к сокращению земных суток.