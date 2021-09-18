Специалисты из Финляндии научились выращивать кофе в лаборатории.

Как сообщается, новый способ производства кофе особенно актуален на фоне увеличивающегося спроса на этот продукт при ухудшении ситуации с экологией. Так, отмечается изменение климата, кроме того, существуют некоторые трудности с ведением сельского хозяйства и эксплуатацией. В частности, ради того, чтобы производить больше кофе, нужно больше плантаций, а из-за этого вырубаются леса.

Учёные Центра технических исследований Финляндии сумели культивировать в питательном растворе клетки кофе. Биомассу высушили и затем обжарили, и она стала весьма напоминать кофейную гущу. От обычного кофе напиток из этой биомассы не отличался ни на вкус, ни на запах.

Содержание кофеина и ароматизаторов регулируется в ходе процесса. Как отметили учёные, этот способ производства кофе весьма легко масштабировать.

Ранее учёные установили, что капсаикан, который содержится в перце чили, способствует сбросу лишнего веса без вреда для организма. В дальнейшем на его основе планируется создать препарат для лечения ожирения.