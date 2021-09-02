Команда биологов из США выяснила, что при старении организма у человека падает число клеток иммунной системы, генерирующих тепло в холодную погоду.

Люди, как и прочие виды млекопитающих, имеют естественную защиту от низких температур, базирующуюся на создании тепловой энергии путем использования жировых отложений. В последних содержатся лимфоидные клетки второго типа ILC2, генерирующие тепло при морозе. В рамках экспериментов на мышах специалисты заметили, что у старых грызунов жир имеет гораздо меньше вышеуказанных клеток.

В итоге сжигание жира значительно усложняется, что уменьшает способность организма удерживать оптимальную температуру в теле при морозах. Решить данную проблему исследователи смогли путем пересадки клеток ILC2 от молодых животных старым. Полученная информация в будущем может помочь ученым улучшать терморегуляцию у пожилых пациентов.