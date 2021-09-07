Команда биологов из США смогла обнаружить механизм, отвечающий за передачу памяти между разными организмами.

Отмечается, что данный процесс охватывает множество поколений одного вида и базируется на естественной системе обмена данными. Исследователи заметили, что в случае столкновения с угрозой живое создание может предупредить своих собратьев об опасности. Им удалось получить данные результаты при изучении круглых червей C. Elegans, которых часто поражает бактерия синегнойная палочка.

Как оказалось, пораженные черви способны передавать информацию об опасности не только собственному поколению, но и следующим вплоть до четвертой ступени. В результате память о данных бактериях сохранялась в течение многих лет. Кроме того, она не только хранила важные сведения, но и помогала оперативно оценить обстановку.