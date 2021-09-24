Американские и британские археологи доказали, что во времена последнего ледникового максимума в Америке уже жили люди. В ходе исследований в штате Нью-Мексико они нашли следы человеческих ног в плейстоценовых отложениях.

Радиоуглеродный анализ показал, что отпечатки ног оставлены 21-23 тысячи лет назад, что является весомым аргументом в пользу упомянутого выше утверждения.

Ранее считалось, что первыми людьми в Америке были представители культуры Кловис, следы которой оставлены 13,5–10,8 тысяч лет назад. Однако многочисленные исследования показывали, что до этой цивилизации на территории материка жили и другие древние люди.

По словам ученых, которые в прошлом году собрали все результаты поисков, проводимых в XX и текущем столетиях, впервые человек ступил на землю Америки 30 тысяч лет назад. Во время последнего ледникового максимума была уже вторая волна, а уж потом появилась культура Кловис. Найденные в Нью-Мексико следы подтверждают теорию о второй волне поселенцев.