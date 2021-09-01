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Научные сотрудники американского медцентра Langone Health отметили, что повышенный показатель смертности от коронавируса связан с большим накоплением частиц COVID-19 в легких зараженных.

Исследователи взяли образцы грибков и бактерий из органов дыхания более полтысячи пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. У почти 150 пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и подвержены бронхоскопии, был проведен анализ объема коронавирусных частиц в нижней части дыхательных путей. Специалисты также выяснили, какие у них преобладали клетки иммунитета.

В результате они определили, что количество частиц SARS-CoV-2 у скончавшихся оказался почти в 10 раз выше, чем у выживших. Эксперты также не обнаружили признаков того, что смерть наступила в результате влияния на организм дополнительных бактериальных инфекций. Иммунный ответ при этом соответствовал объемам вирусных частиц.

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