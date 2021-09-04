Компания Take-Two Interactive подала в суд против разработчиков, которые выпустили модификации для игр серии GTA.

Как сообщает портал DSOGaming, речь идёт о модах для игр GTA III и GTA Vice City. Моды, согласно имеющейся информации, были разработаны при помощи реверс-инжиниринга. Отмечается, что игры имеют открытый исходный код, что дало поклонникам возможность портировать их на Nintendo Switch и PlayStation Vita.

По мнению издательства, это является нарушением авторских прав, и они требуют взыскать по 150 тысяч долларов за каждую игру.

Также отмечается, что ранее компания сумела добиться блокировки модов на GitHub, но позже это было обжаловано. Так, было заявлено, что моды лишь повторяют оригинальный код игры, а не копируют его.

Ранее мы сообщали о масштабном моде для игры Cyberpunk 2077. Как отмечается, мод полностью изменяет баланс в игре.