В военных учениях «Запад-2021» принимал участие танк Т-80 с уникальной активной защитой «Дрозд-2». Но журналисты заметили его уже при погрузке на эшелон для транспортировки к месту постоянной дислокации, пишет издание «Звезда».

Авторы напоминают, что комплекс активной защиты «Дрозд-2» всегда привлекал к себе внимание экспертов. Он способен уничтожать практически любые боеприпасы, летящие в сторону танка. Это могут быть ракеты и снаряды, выстрелы из станковых или ручных гранатометов, из безоткатных орудий.

Установка комплекса на боевые машины в свое время превратила их в наиболее защищенными во всем мире. Хотя и без КАЗ они были весьма живучими, так как многослойная броня и надежная динамическая защита полностью исключали уничтожение танка подкалиберных бронебойных зарядов. Пробить такую броню не могли даже боеприпасы с урановыми сердечниками.

КАЗ сейчас не пользуется столь высокой популярностью, однако уже тот факт, что танк Т-80УМ2 принимал участие в маневрах можно назвать сенсационным.