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Специалисты аудиторской компании Deloittle выяснили, что свыше половины всей аудитории российского сегмента Интернета (52 процента) активно пользуются мессенджером Telegram.

В опубликованном исследовании указывается, что соответствующее приложение имеется у 61 процента респондентов, что на 11 процентов больше, чем в предыдущем году. В России чаще всего им пользуются жители Северного Кавказа. Самый высокий индекс популярности при этом наблюдается у людей в возрасте от 14 до 29 лет.

Аналитики также отмечают, что среди подобных приложений в РФ активнее всего используется WhatsApp. Однако эксперты заметили, что его популярность начинает снижаться – она упала на 2 процента по сравнению с 2020 годом. По темпам роста этот мессенджер значительно проигрывает «Телеграмму».

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