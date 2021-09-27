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В китайском информагентстве Sohu усомнились в том, что американские астронавты были на Луне, так как не имели подходящих для этого скафандров. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Авторы материала отмечают, что на лунной поверхности сейчас находится китайский ровер «Юйта-2», который зафиксировал огромные перепады температуры на естественном спутнике Земли. В результате этому луноходу приходится время от времени отключаться, переходя в режим спячки. Экспертам интересно, как американцам удалось выдерживать подобные колебания.

Западные специалисты заявляют, что у астронавтов имелись особые скафандры, которые помогли им пережить данные условия. Однако журналисты недоумевают, почему тогда возникли проблемы с новым полетом на Луну, которые как раз таки связаны с разработкой подходящего снаряжения.

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