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В китайском информагентстве Sohu назвали ошибочным заявление польских экспертов о «скором упадке» российских ВКС из-за устаревшего авиапарка. Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Ранее польские специалисты отметили, что РФ имеет на вооружении почти 1,4 тысячи летающих боевых машин – это больше, чем у КНР, но меньше чем у Соединенных Штатов. При этом они уверены, что Москва потеряет свое место в рейтинге из-за медленного обновления своей военной авиации. Китайцы при этом не согласны с данным мнением. Они напомнили, что скоро должен начаться серийный выпуск Су-57 – всего планируется произвести 78 истребителей.

Китайские обозреватели также указали на то, что Россия старается постоянно обновлять и усовершенствовать советские самолеты Су-25 и Су-24, повышая их боевой потенциал и живучесть. Однако они советуют российским военным не останавливаться на достигнутом и продолжить наращивать производственные мощности.

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