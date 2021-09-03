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Команда исследователей из ФРГ определила, что собаки способны понимать, были ли совершенные людьми действия преднамеренными или незапланированными, даже если их результат оказался одинаковым.

Им удалось получить указанные данные путем проведения определенных опытов. В них испытуемые пытались передать собакам пищу через дыру в экране. В первом варианте они предлагали животным лакомство, а затем «случайно» роняли его, во втором – не могли этого сделать из-за маленькой щели, а в третьем – неожиданно забирали угощение и смеялись.

Во всех вариантах питомцам не удавалось заполучить угощение, однако они по-разному реагировали на них. При изучении записей с 51 собакой исследователи определили, что питомцы больше всего времени стояли на своей стороне помещения при внезапном изъятии пищи. В последнем случае они также прекращали вилять хвостом и садились, показывая грусть.

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